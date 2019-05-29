الإعلامي محمد التونسي يروي قصة لقائه بزوجته “ريما الشامخ”: جاءتني عن طريق الخطأ

روى الإعلامي محمد التونسي مدير قنوات (MBC) قصة أول لقاء له بزوجته الإعلامية ريما الشامخ، مبيناً أنها أتت لمكتبة بصحيفة “الاقتصادية” عن طريق الخطأ، وكانت حينها تبحث عن وظيفة في مجال المحاسبة.
وقال التونسي، خلال استضافته في برنامج “الليوان” على قناة “روتانا خليجية”، إنه أخبرها بأنه لا تتوفر أمامه إلاّ وظائف في مجال الصحافة، فأعربت عن استعدادها للتعلم والعمل في هذا المجال، ومن هناك كانت بدايتها الإعلامية، ومن ثم انتقلت إلى قناة “الإخبارية”.
وأوضح أن وزير الإعلام حينها “إياد مدني” استدعاه وعرض عليه تولي إدارة قناة “الإخبارية”، مضيفاً أنه عندما ذهب للقناة طلب نقل زوجته “ريما” إلى قناة أخرى لأنه لا يستطيع أن يعمل معها في مكان واحد، فجاء الرد من عبدالله الجاسر بأن “أحد أهم تحدياتك أن تدير قناة فيها زوجتك”.وفق “أخبار 24”.
وأبان التونسي أن زوجته في واحدة من المرات قدّمت شكوى ضده للرجل الأول في التلفزيون لأنه غيّر بعض الضيوف الذين كانت قد أحضرتهم لأحد البرامج.
#فيديو
أ. #محمد_التونسي يتحدث عن أ. #ريما_الشامخ
عندما ذهبت #الإخبارية طلبت نقلها، فقال لي أ. عبدالله الجاسر: أحد تحدياتك أن تدير قناة فيها زوجتك.. وريما اشتكتني مرة للرجل الاول في التلفزيون محمد قزاز..#محمد_التونسي_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/z6v9NGIMC6
— الليوان (@Fealsora) ٢٨ مايو ٢٠١٩