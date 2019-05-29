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أخبار محلية > الإعلامي محمد التونسي يروي قصة لقائه بزوجته “ريما الشامخ”: جاءتني عن طريق الخطأ
29/05/2019   4:24 م

الإعلامي محمد التونسي يروي قصة لقائه بزوجته “ريما الشامخ”: جاءتني عن طريق الخطأ

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روى الإعلامي محمد التونسي مدير قنوات (MBC) قصة أول لقاء له بزوجته الإعلامية ريما الشامخ، مبيناً أنها أتت لمكتبة بصحيفة “الاقتصادية” عن طريق الخطأ، وكانت حينها تبحث عن وظيفة في مجال المحاسبة.

وقال التونسي، خلال استضافته في برنامج “الليوان” على قناة “روتانا خليجية”، إنه أخبرها بأنه لا تتوفر أمامه إلاّ وظائف في مجال الصحافة، فأعربت عن استعدادها للتعلم والعمل في هذا المجال، ومن هناك كانت بدايتها الإعلامية، ومن ثم انتقلت إلى قناة “الإخبارية”.

وأوضح أن وزير الإعلام حينها “إياد مدني” استدعاه وعرض عليه تولي إدارة قناة “الإخبارية”، مضيفاً أنه عندما ذهب للقناة طلب نقل زوجته “ريما” إلى قناة أخرى لأنه لا يستطيع أن يعمل معها في مكان واحد، فجاء الرد من عبدالله الجاسر بأن “أحد أهم تحدياتك أن تدير قناة فيها زوجتك”.وفق “أخبار 24”.

وأبان التونسي أن زوجته في واحدة من المرات قدّمت شكوى ضده للرجل الأول في التلفزيون لأنه غيّر بعض الضيوف الذين كانت قد أحضرتهم لأحد البرامج.

الإعلامي محمد التونسي يروي قصة لقائه بزوجته “ريما الشامخ”: جاءتني عن طريق الخطأ

أخبار محلية
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