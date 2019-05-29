“هدف” يودع 456 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج “حافز” غدا

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” أنه سيودع غدًا الخميس، أكثر من 456 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 297 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي “حافز البحث عن عمل” و”حافز صعوبة الحصول على عمل”، وذلك عن شهر مايو 2019م.
وكشف “هدف” أن عدد المستفيدين من حافز البحث عن عمل تجاوز 157.8 ألف مستفيد ومستفيدة، بينما بلغت أعداد المستفيدين من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل أكثر من 139.6 ألف مستفيد ومستفيدة.
وأشار إلى أن عدد من التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل لشهر مايو، بلغ 1353 مستفيدًا ومستفيدة منهم 715 إناثًا و 638 ذكورًا.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن صندوق تنمية الموارد البشرية، يقدم برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجي “حافز”، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقًا من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل.