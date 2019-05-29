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أخبار محلية > “الجوازات”: في هذه الحالة يحق للزوجة إصدار جوازات لأطفالها.. ويمكن للمعلقة السفر بتصريح من المحكمة
29/05/2019   1:26 م

“الجوازات”: في هذه الحالة يحق للزوجة إصدار جوازات لأطفالها.. ويمكن للمعلقة السفر بتصريح من المحكمة

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أكد مدير الإدارة العامة لشؤون سفر السعوديين بالمديرية العامة للجوازات اللواء سلمان بن عبدالرحمن المحيا، أن الزوجة يمكنها أصدار جوازات لأبنائها القصر في حال تفويضها من الأب عبر نظام “أبشر”.

كما أكد اللواء المحيا، أن المرأة المعلق وضعها ولديها قضية بالمحكمة يمكنها الحصول على تصريح سفر عن طريق القاضي الناظر للقضية، وأن المواطن يمكنه معرفة إن كان ممنوعا من السفر أم لا عبر نظام “أبشر”.

بدوره أوضح مدير الإدارة العامة لشؤون العمليات بجوازات منطقة الرياض العميد حمد بن عبدالله السلمان، وفقاً لـ”الرياض”، أن كل من لديه هوية وطنية يمكنه الاستفادة من نظام أبشر لإصدار جواز سفر أو تجديده أو إصدار تصريح سفر له ولكل فرد من أفراد العائلة لديه هوية وطنية أو مضافاً في سجل الأسرة.وفق “أخبار 24”.

وفي حالة فقدان جواز السفر، يقول العميد السلمان إن من يفقد جوازه عليه إبلاغ أقرب فرع للجوازات أو أقرب مركز للشرطة، وإذا كان فقدان الجواز في الخارج عليه التوجه لأقرب قنصلية للتبليغ عن فقدان الجواز، مشيراً إلى أن إحصائية فقدان المواطنين لجوازاتهم قليلة جداً، ما يدل على وعي المواطن بأهمية المحافظة على وثائق السفر.

وأضاف السلمان، أنه في حالة ثبوت أن صاحب الجواز لديه تلف بصفحات جوازه أو ثبوت سفر صاحب الجواز لدولة يحظر السفر لها يحال إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

“الجوازات”: في هذه الحالة يحق للزوجة إصدار جوازات لأطفالها.. ويمكن للمعلقة السفر بتصريح من المحكمة

أخبار محلية
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