يعيش في شقة مفروشة بالعقبة بانتظار العودة.. منع مواطن وزوجته من دخول المملكة بسبب قطة

منع منسوبو منفذ الدرة الحدودي بين السعودية والأردن، مواطنا وأسرته من العودة إلى المملكة أثناء قدومهم من عمان، وذلك بسبب قطة.
تعود تفاصيل الواقعة، إلى سفر المواطن حسين فراج العمراني رفقة زوجته قبل أسبوعين إلى الأردن لإجراء عملية جراحية، مصطحبا معه قطته المسماه “بيري”، وبعد الاطمئنان على صحة الزوجة، قرر العودة إلى المملكة ليقضي ما تبقى من شهر رمضان فيها.
وفوجئ العمراني أثناء عودته بمنسوبي منفذ الدرة بمنعه وأسرته من الدخول بسبب عدم امتلاكه أوراقا رسمية للقطة؛ الأمر الذي دفعه للعودة إلى مدينة العقبة الأردنية والسكن في شقة مفروشة.
وحاول العمراني وفقا لـ”عكاظ” إقناع مسؤولي المنفذ (الجمارك) بالوثيقة الرسمية التي يحملها والصادرة من المحجر الصحي بميناء ضباء قبل مغادرته إلى عمان، إلا أن موظف الجمارك أكد أنه لا يمكن السماح بدخولها.
وقال مدير المحجر الحيواني والنباتي بمنفذ حقل الحدودي عبد الرزاق الرشيدان، إن العمراني لا يحمل تصريحا للقطة “إذن تصدير أو استيراد”، مؤكدا أهمية الحصول على هذا التصريح من فرع وزارة الزراعة، قبل السفر حتى يسمح له باصطحابها.