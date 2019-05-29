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أخبار محلية > شاهد.. ضبط طن من الكبدة مجهولة المصدر والفاسدة مخزنة داخل سكن بحي شعبي
29/05/2019   1:24 م

شاهد.. ضبط طن من الكبدة مجهولة المصدر والفاسدة مخزنة داخل سكن بحي شعبي

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ضبطت الجهات الرقابية نجو 1000 كيلوجرام من الكبدة مجهولة المصدر مخزنة بطريقة غير صحية في موقعين غير مخصصين لتخزين المواد الغذائية بداخل عمارة سكنية في أحد الأحياء الشعبية.

جاء ذلك خلال مداهمة نفذتها فرق رقابية لوزارتي التجارة، والعمل، بالتعاون مع “صحة البيئة” والأجهزة الأمنية، والتي قامت بإغلاق المستودعات والمطعم الذي تتبع له، وإحالة المخالفة لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأظهر مقطع فيديو وجود كميات كبيرة من الكبدة معبأة في أكياس وموضوعة داخل ثلاجات داخل شقة سكنية دون مراعاة للاشتراطات الصحية، ويظهر على بعضها علامات التلف والفساد، حيث قامت الفرق بمصادرتها والتخلص منها.وفق “أخبار 24”.

وأوضحت الفرق الرقابية أن الهدف من تخزين هذه الكميات الكبيرة من الكبدة هو تصريفها وبيعها خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

شاهد.. ضبط طن من الكبدة مجهولة المصدر والفاسدة مخزنة داخل سكن بحي شعبي

أخبار محلية
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