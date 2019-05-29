النصر يطلب كمارا بـ 20 مليونا

قدمت إدارة نادي النصر عرضا إلى نظيرتها في القادسية لكسب خدمات المهاجم هارون كمارا مقابل 20 مليون ريال تمثل نصيب النادي من الصفقة بخلاف ما سيتقاضاه اللاعب، إضافة إلى التنازل عن بعض اللاعبين.
وأسهم هبوط القادسية إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى في احتمالية قبول العرض بنسبة كبيرة للاستفادة من المبلغ في توفير مصاريف الفريق حتى يتمكن من العودة مجددا إلى الدوري السعودي للمحترفين.
ويعد انتهاء تكليف الإدارة الحالية للقادسية برئاسة مساعد الزامل عائقا أمام إتمام الصفقة، حيث انتفت الصفة الرسمية لها، ما سيمنعها من إتمام الصفقة مع النصر.
وما زال العرض النصراوي معلقا لحين قدوم إدارة جديدة‘ حيث من المزمع أن يترشح مساعد الزامل لرئاسة النادي مجددا عبر الجمعية العمومية في غضون الأسابيع المقبلة.وفق “الإقتصادية”.
وكان نادي الاتحاد قد قدم عرضا لكسب خدمات اللاعب في الموسم الماضي مقابل 30 مليون ريال، إلا أن إدارة القادسية رفضت حينها لحاجة الفريق إلى خدمات اللاعب. يشار إلى أن النصر دخل في مفاوضات عبدالفتاح آدم مهاجم التعاون وسط منافسة من الاتحاد والهلال، ولكنها لم تتقدم كثيرا، حيث رجحت المصادر أن الصفقة تكلف نحو 25 مليونا. وكان القادسية قد هبط مباشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن توقف رصيده في (28 نقطة).