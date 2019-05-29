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اخبار رياضية > لانس الفرنسي يطلب ابن شرقي من الهلال
29/05/2019   1:19 م

لانس الفرنسي يطلب ابن شرقي من الهلال

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علمت مصادر «الرياض» أن المحترف المغربي أشرف بن شرقي لاعب وسط الهلال سيكون ضمن الأسماء التي ستغادر مع معسكر الفريق الإعدادي في شهر شوال بعد انتهاء فترة إعارته مع لانس الفرنسي، وقد أفادت تقارير صحفية فرنسية برغبة النادي الفرنسي بشراء عقده، ولعب ابن شرقي للهلال في صفقة تكفل بها الرئيس الأسبق نواف بن سعد، وحقق معه بطولة الدوري قبل أن يقرر المدرب البرتغالي خورخي خيسوس الاستغناء عن خدماته وإعارته بعد نهائي بطولة كأس السوبر السعودي الذي كسبه الهلال من أمام فريق اتحاد جدة.

يذكر أن ابن شرقي شارك في 23 مباراة مع لانس الفرنسي هذا الموسم، وسجل 3 أهداف، وصنع هدفاً وحيداً و6 فرص محققة للتسجيل.

لانس الفرنسي يطلب ابن شرقي من الهلال

اخبار رياضية
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