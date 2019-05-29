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اخبار رياضية > قائد الوحدة السابق: 150 لاعباً سعودياً لم يستلموا مستحقاتهم وبعضهم عجز عن قضاء حوائجه اليومية
29/05/2019   1:17 م

قائد الوحدة السابق: 150 لاعباً سعودياً لم يستلموا مستحقاتهم وبعضهم عجز عن قضاء حوائجه اليومية

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كشف قائد الوحدة السابق وليد محبوب، عن معاناته ومعاناة العديد من اللاعبين السعوديين لعدم استلامهم مستحقاتهم المالية، وتجاهل الأندية واتحاد الكرة لهم، مبيناً أن بعضهم عجز عن كسوة أطفاله أو سداد إيجار بيته أو قضاء حوائجه اليومية.

وأوضح محبوب، خلال حديثه لـ”كووورة”، أن هناك نحو 150 لاعباً سعودياً لم يستلموا حقوقهم وبعضهم توجه إلى الـ”فيفا”، بعد تجاهل الجهات المعنية لهم في الاتحاد أو في هيئة الرياضة، مشيرا إلى أنهم تلقوا وعوداً كثيرة من رئيس الهيئة العامة للرياضة السابق والحالي، وكذلك من رئيس الاتحاد المستقيل قصي الفواز والحالي لؤي السبيعي.

يذكر أن وليد محبوب “33 عاماً”، بدأ حياته في الفئات السنية بالنادي الأهلي، وتدرج إلى أن لعب في الفريق الأول بالنادي، ثم أعير لنادي أبها، وبعدها انتقل للوحدة واستمر معه 4 سنوات، انتقل بعده للأنصار، ثم الاتفاق، وعاد بعدها للوحدة بعقد مدته 6 سنوات.

وحول سبب ابتعاده عن المشاركة بعد أن خاض مع الوحدة أكثر من 100 مباراة، وبعد أن ساهم مع زملائه في تأهل الفريق لدوري المحترفين، ذكر محبوب أن ذلك بسبب تحويله من قبل إدارة النادي للاعب استثمار، لرفضه توقيع مخالصة وجدولة مستحقاته لدى النادي التي تصل إلى 2.4 مليون ريال.

قائد الوحدة السابق: 150 لاعباً سعودياً لم يستلموا مستحقاتهم وبعضهم عجز عن قضاء حوائجه اليومية

اخبار رياضية
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