وثقت لقطات مصورة تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج “رؤية 2030″، أمس (الثلاثاء) بقصر الصفا في مكة المكرمة.
وظهر الملك سلمان وهو يستمع لشرح من وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، حول تفاصيل البرنامج الذي يهدف للتيسير على الحجاج والمعتمرين وزوار بيت الله الحرام واختصار الإجراءات الخاصة بهم.
وأكد خادم الحرمين أن أكبر خدمة تقدم للحاج والمعتمر هي أن يكون آمناً مطمئناً، مبيناً أن الجميع خدام للحرمين والكل يخدم بيوت الله وليس هو فقط.
وفق “أخبار 24”.