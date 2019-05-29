الرقابة على المنشطات توقف “فهد المولد” لمدة سنة واحدة

قررت اللجنة السعودية للمنشطات إيقاف لاعب كرة القدم بنادي الاتحاد، فهد المولد، لمدة سنة واحدة؛ على خلفية وجود آثار لمنشطات تناولها اللاعب.
وتم إشعار الاتحادين السعودي والدولي لكرة القدم بهذا الإجراء والعقوبة الصادرة بحق اللاعب، لاعتماد تنفيذها.
وبهذا القرار لا يحق للاعب المشاركة في المنافسات الرياضية داخلياً وخارجياً لمدة سنة واحدة، ابتداءً من تاريخ الإيقاف المؤقت وهو التاسع من شهر مايو الجاري.
وكشفت لجنة المنشطات أنها أتاحت الفرصة للاعب لحضور جلسة الاستماع التي عقدت يوم 20 من مايو الجاري واستعرضت خلالها جميع المستندات الثبوتية والإجراءات، وأخذت أقوال اللاعب مع إتاحة الفرصة له للدفاع والإيضاح وأخذ حقه الكامل.وفق “أخبار 24”.
وأضافت أنها اتخذت جميع الإجراءات القانونية حسب الأنظمة الدولية؛ حيث تنازل فهد المولد عن فتح تحليل العينة “B”، وقد أصدرت لجنة الاستماع لقضايا المنشطات قرارها بإيقاف اللاعب، مع السماح له بالعودة للتدريب مدة آخر شهرين من فترة العقوبة وفقاً للائحة الرقابة على المنشطات.
جدير بالذكر أن القرار قابل للاستئناف خلال 21 يوماً من تاريخه، استناداً للمادة 13 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة.