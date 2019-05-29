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أخبار محلية > أكثر من 100 فتاة متطوعة يتقنّ 5 لغات يقدمن الترجمة للمعتمرين والزوار بالمسجد الحرام
29/05/2019   8:19 ص

أكثر من 100 فتاة متطوعة يتقنّ 5 لغات يقدمن الترجمة للمعتمرين والزوار بالمسجد الحرام

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كشفت هنا الشمراني، رئيسة الفرق النسائية بالمسجد الحرام، أن 114 سعودية متطوعة يتقن التحدث بـ 5 لغات، يقدمن الترجمة والخدمات الإسعافية للمعتمرين وزوار المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الشمراني أن المتطوعات يرتدين السترات البرتقالية، ويتحدثن 5 لغات؛ هي الكوري، والفرنسي، والتركي، والأوردو، والإنجليزي بجانب اللغة العربية، لافتة إلى أن المتطوعات يعملن بعد صلاة العصر إلى ما بعد التهجد.

وأضافت الشمراني وفقاً لـ”سبق”، أن 98% من المتطوعات من التخصصات الصحية، ما بين طبيبات وممرضات وصيدلانيات وطب طوارئ بجميع المراحل الدراسية، إضافة إلى وجود كادر إحصائي ملازم للفريق.

وأشارت إلى أن الفتيات تواجدن بالحرم منذ بداية شهر رمضان؛ حيث تم اختيارهن من بين 500 متقدمة من مختلف مناطق المملكة.

أكثر من 100 فتاة متطوعة يتقنّ 5 لغات يقدمن الترجمة للمعتمرين والزوار بالمسجد الحرام

أخبار محلية
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