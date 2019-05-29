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أخبار محلية > رئيس هيئة المهندسين: ضبط 3 آلاف شهادة وهمية ومزورة.. وعدد المهندسات نحو 1600 معظمهن وافدات
29/05/2019   8:16 ص

رئيس هيئة المهندسين: ضبط 3 آلاف شهادة وهمية ومزورة.. وعدد المهندسات نحو 1600 معظمهن وافدات

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قال رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين سعد الشهراني إن الهيئة ضبطت بالتعاون مع الجوازات والأمن العام والجهات الرقابية الأخرى 3000 شهادة وهمية ومزورة.

وأوضح أن أغلب الشهادات المضبوطة صادرة من جامعات وهمية أو غير مصنفة، أما الشهادات المزورة فيبلغ عددها 712 شهادة.

وأشار الشهراني إلى أن معظم المتورطين من الوافدين، وعدد المتورطين السعوديين قليل جداً، لافتاً إلى أن الجهات المختصة تتولى التحقيق وإيقاع العقوبات النظامية على المتورطين.

وعن أعداد المهندسات في المملكة، أوضح الشهراني – بحسب “الوطن” – أن نحو 1600 مهندسة ومصممة معمارية يعملن في المملكة، ومعظمهنّ من غير السعوديات ويعمل جزء كبير منهنّ في القطاع الخاص في تخصصات نادرة يصعب إحلال السعوديات فيها في الوقت الحالي.

رئيس هيئة المهندسين: ضبط 3 آلاف شهادة وهمية ومزورة.. وعدد المهندسات نحو 1600 معظمهن وافدات

أخبار محلية
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