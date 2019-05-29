نقل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لرجال الأمن المشاركين في مهمة العمرة لهذا العام.
جاء ذلك خلال تفقده للمهام التي يقوم بها رجال الأمن في المسجد الحرام والساحات المحيطة به، ومشاركتهم وجبة الإفطار، حيث استمع خلال الجولة التفقدية لشرح موجز من معالي مدير الأمن العام قائد قوات أمن العمرة الفريق أول خالد بن قرار الحربي عن نتائج تنفيذ مراحل الخطة الأمنية للعمرة.
كما استمع لشرح عن الجهود الجارية لتنفيذ الخطط الخاصة بإدارة وتنظيم حركة زوار المسجد الحرام وأدائهم لنسكهم خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك.
رافق وزير الداخلية خلال الزيارة، نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا.
وفق “أخبار 24”.