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أخبار محلية > بالتزامن مع أذان المغرب.. مرابطون يتلقون بلاغاً عن هدف عسكري ويباشرون استهدافه خلال لحظات (فيديو)
29/05/2019   8:15 ص

بالتزامن مع أذان المغرب.. مرابطون يتلقون بلاغاً عن هدف عسكري ويباشرون استهدافه خلال لحظات (فيديو)

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أظهر مقطع فيديو صوّره الفنان فايز المالكي جانباً من حياة الجنود المرابطين على الحد الجنوبي خلال شهر رمضان المبارك.

ووثق المقطع تزامن دخول وقت الإفطار ورفع أحد الجنود للأذان مع وصول بلاغ لأحد الضباط عن هدف عسكري.

وخلال لحظات باشرت عربة مصفحة مزودة بمدفع عملية الاستهداف وإطلاق النار تجاه الهدف المعادي قبل أن يفرغ الجندي من الأذان.

وكان فايز المالكي قد نشر خلال الأيام الماضي عدة مقاطع فيديو وثق فيها زيارته للحد الجنوبي ولقاءاته بعدد من الجنود المرابطين دفاعاً عن أراضي المملكة ومقدساتها.

وفق “أخبار 24”.

بالتزامن مع أذان المغرب.. مرابطون يتلقون بلاغاً عن هدف عسكري ويباشرون استهدافه خلال لحظات (فيديو)

أخبار محلية
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