أعلن وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية ماجد القصبي، اليوم (الثلاثاء)، عن تحقيق المملكة لأكبر تقدّم بين الدول الأكثر تنافسية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019 IMD، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا.
وأفاد أن المملكة حصلت على المرتبة 26 عالمياً؛ مُتقدمة بـ 13 مرتبة عن العام الماضي، كما جاءت في المرتبة السابعة من بين مجموعة دول العشرين G20 متفوقة على كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا وإندونيسيا والهند وروسيا والمكسيك وتركيا وجنوب أفريقيا والبرازيل والأرجنتين.
ويتكون التقرير من 4 محاور رئيسية تقيس تنافسية 63 دولة حول العالم، وتحسّن ترتيب المملكة في 3 محاور، على النحو التالي:
– محور الكفاءة الحكومية من المرتبة 30 إلى المرتبة 18.
– محور كفاءة الأعمال من المرتبة 45 إلى المرتبة 25.
– محور البنية التحتية من المرتبة 44 إلى المرتبة 38.
وفسّر القصبي تحسّن ترتيب المملكة بتكامل جهود أكثر من 40 جهة حكومية شاركت في تنفيذ إصلاحات تخدم بيئة الأعمال في المملكة وترفع تنافسيتها بين دول العالم، في إطار رؤية المملكة 2030.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة أُدرجت رسمياً لأول مرة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD في عام 2017، حيث يقيس التقرير أداء الدول الأكثر تنافسية في العالم منذ عام 1989، كما يقوم بتحليل 235 مؤشراً فرعياً لقياس جوانب مختلفة من القدرة التنافسية لاقتصادات 63 دولة في العالم.