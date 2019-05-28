أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية عن وصول الرحلة رقم SV464 القادمة من مطار بورتسودان إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة.
وكانت الطائرة من طراز A320 قد تأخر إقلاعها قرابة ساعتين بعد دخول مجموعة من الأفراد إلى ساحة المطار بطريقة غير نظامية محاولين إعاقة الحركة.
وأكدت شركة الخطوط السعودية على أهمية الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة المعتمدة في جميع المطارات، بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة.
وكان مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي قد أظهر مجموعة أشخاص مدنيين يقفون أمام طائرة الخطوط السعودية في ساحة المطار.
وفق “أخبار 24”.