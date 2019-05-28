تحدث السفير السعودي لدى الفلبين الدكتور عبد الله البصيري عن آخر مستجدات حـادثة فقدان الطالب عبد الله الشريف الذي انقطع الاتصال به بعد إقلاعه مع مدربه في رحلة طيران تدريبية.
وقال البصيري إن عائلة الطالب تواصلت معه بعد فقدانه مباشرة في تاريخ 18 مايو، ولا يزال في تواصل مستمر مع عائلة الطالب التي يتواجد عدد من أفرادها حاليا في الفلبين لمتابعة المستجدات.
وأكد السفير السعودي أنه يتابع القضية مع كافة السلطات المعنية في الفلبين، وعلى اتصال مستمر مع الجهات الرسمية؛ مشيراً إلى أن السفارة لا تنفي أي احتمالات أخرى، خصوصا مع وجود معطيات ترجح عدم تحطم الطائرة.
وعن البيان الذي نشرته هيئة الطيران الفلبينية في تاريخ 20 مايو وقالت فيه إنها عثرت على أجزاء من حطام الطائرة، أوضح البصيري أنه التقى رئيس هيئة الطيران المدني وطلب منه توضيح البيان والاطلاع على الحطام؛ لكن تبين أن البيان غير دقيق.
وتابع بأنه طلب من هيئة الطيران المدني الفلبينية إصدار بيان إلحاقي وتوضيح أن الحطام الذي عُثر عليه لا يخص الطائرة التي كانت تقل الطالب عبد الله الشريف، مؤكدا أن الحكومة الفلبينية تعمل بجدية لتوضيح الحقائق.
وفيما يتصل بما أشيع من أن أحد زملاء الطالب اتصل بهاتفه وردّ عليه طرف آخر، أكد السفير أنه تلقى هذه المعلومات من أسرة الطالب التي صوّرت المكالمة كذلك بالفيديو عبر هاتف آخر، وجرى تزويد السلطات الفلبينية بنسخة منها؛ لتحديد مكان الهاتف وهوية الأشخاص الذين يجيبون عن الاتصالات.
وتابع البصيري حديثه – في مداخلة هاتفية على قناة “العربية” – بأنه لا يمكن حتى الآن تأكيد تعرّض الطالب للخطف؛ لكن جميع الاحتمالات واردة، والسلطات الفلبينية أخذت على عاتقها التحقيق في جميع الاحتمالات.
وفق “أخبار 24”.