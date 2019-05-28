الشيخ السبر: لا يأثم الإنسان إذا رفض الإقراض.. ولا يجوز إقراض المماطلين

قال الشيخ سعد بن عبد الله السبر إن الإنسان لا يأثم إذا رفض أن يقرض من ماله من طلب منه الإقراض.
وأوضح – في حديث ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة” – أن الشريعة تحث على التيسير على المسلمين، كما وردت أحاديث بأن من أمهل غريمه أو أسقط عنه القرض كان في ظلّ العرش يوم القيامة؛ فالإقراض مستحب ولا يأثم الإنسان إذا رفضه؛ لكن يفوته أجر عظيم.
وفي حال عرف صاحب المال أن طالب القرض مماطل، فإنه لا يجوز له في هذه الحال أن يقرضه؛ لأن إقراضه يُنشئ خلافات بينهما.وفق “أخبار 24”.
#يستفتونك مع الشيخ سعد بن عبدالله السبر
هل يأثم من سئل القرض فلم يقرض ؟https://t.co/tYvyLJv5Ki pic.twitter.com/gqDQZ6MIgg
— قناة الرسالة (@alresalahnet) ٢٨ مايو ٢٠١٩