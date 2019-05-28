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أخبار محلية > مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش تحليلاً لرضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية
28/05/2019   11:15 م

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش تحليلاً لرضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية

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عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اليوم (الثلاثاء) اجتماعاً في قصر السلام بجدة، استعرض خلاله عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية.

وجاء من ضمن هذه الموضوعات، العرض المُقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة في شأن التقرير الربعي لأداء الأجهزة الحكومية، الذي تضمن تقريراً عن الوضع الحالي لقياس الأداء وعرضاً لحالة برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتحليلاً لأبرز المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالرؤية.

كما تضمن تحليلاً لرضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية، إضافة إلى بيانات منصة “وطني” التي أطلقها المركز في شهر فبراير 2019م، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.وفق “أخبار 24”.

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش تحليلاً لرضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية

أخبار محلية
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