استقبلت محطة الحاويات الثانية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، والتي تدار من خلال الشركة السعودية العالمية للموانئ، اليوم، أكبر سفينة حاويات في تاريخ الموانئ السعودية.
وتحمل السفينة العملاقة (كوسكو سولار) 400 متر طولاً و59 متراً عرضاً وبطاقة استيعابية تصل إلى 21300 حاوية نمطية، بعمق يصل إلى 16 متراً، وذلك في رحلتها الأولى منذ تدشينها بداية العام 2019.
وتأتي هذه الخطوة المتقدمة لتؤكد مدى التطور الذي وصلت إليه الموانئ السعودية، والتي أصبحت منارة تنافس الموانئ العالمية لاستقبال أضخم وأكبر السفن العالمية نظير ما يتمتع به ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام من إمكانات جاذبة للخطوط الملاحية العالمية.
يُذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام حقق نمواً لافتاً في عمليات المناولة خلال الربع الأول من العام 2019م، عبر تسجيله زيادة في إجمالي البضائع المناولة بواقع (9) ملايين طن، بنسبة زيادة بلغت (24.3%)، فيما بلغ عدد الحاويات (418) ألف حاوية، بنسبة زيادة بلغت (13.5%) وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق 2018م.
كما سجل الميناء مرور شهر تاريخي (مايو 2019) يضاف لسجله الحافل بالإنجازات، حيث استقبل من خلاله عددا من السفن العملاقة التي يصل طولها إلى 400 متر وعمق 16 متراً وبحمولة تصل إلى 19 ألف حاوية قياسية، والتي كان آخرها السفينة الصينية العالمية الضخمة CSCL GLOBE.
وفق “أخبار 24”.