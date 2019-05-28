“رحل عن الدنيا مدافعاً عن المملكة وجنودها”.. والد الشهيد عادل بن جبرين يروي قصة إصرار نجله على الذهاب للحد الجنوبي

روى والد الشهيد النقيب عادل بن علوان الجبرين؛ الذي استشهد بالحد الجنوبي بعد أن تمكن من إنقاذ 14 رجل أمن من السيول بمركز شنى، تفاصيل دقيقة عن نجله وشجاعته وطريقة اتخاذه قرار الذهاب إلى ساحة الشرف للدفاع عن أراضي المملكة.
وقال الوالد إن الله قد اختار لنجله الدارة الآخرة، وجعله من الشهداء الذين يعتز بهم الوطن، بعد أن رحل عن الدنيا من ساحة الجهاد مدافعا عن أراضي المملكة وأرواح جنود الأمن.
وأشار إلى أن الشهيد هو من طلب من الكتيبة في حائل الالتحاق والسفر في التشكيل الأمني إلى الحد الجنوبي، وكان مصرا على الذهاب رغم طلب قائد الكتيبة منه التأني، لافتا إلى أنه عاد إلى المنزل في ذلك اليوم واستأذنه في الالتحاق بالتشكيل.وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن نجله كان يتولى إدارة المنزل وتدبير احتياجاته واحتياجات إخوته، وأنه هو من اشترى المنزل الذي يقيمون فيه لهم، وحمل عنه وعن والدته عبئا كبير، واصفا إياه بالابن البار له وللوطن.
وأشار إلى أن شجاعة عادل هي شجاعة لكل سعودي، موجها العزاء للوطن ولخادم الحرمين وولي العهد وولاة الأمر في نجله.