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أخبار محلية > “البنوك السعودية” تجدد تحذيرها بعدم التجاوب مع رسائل التحايل عبر الجوال ووسائل التواصل
28/05/2019   4:46 م

“البنوك السعودية” تجدد تحذيرها بعدم التجاوب مع رسائل التحايل عبر الجوال ووسائل التواصل

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جددت البنوك السعودية تحذيرها لعملائها بعدم التجاوب قطعياً مع الرسائل النصية التي ترد عبر أجهزة الجوال من أرقام مجهولة، وأيضاً التي ترد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تتضمن تنبيهاً للمتلقي بحظر بطاقة الصرف الآلي الخاصة به لدواعي التحديث وتدعوه للتواصل مع رقم هاتف جوال مدوّن في الرسالة لهذه الغاية.

أوضحت البنوك أن من بين نماذج الرسائل الاحتيالية التي ترد عبر وسائل التواصل الاجتماعي انتحال شخصيات وجهات رسمية تطلب التبرع بالأموال لأغراض مختلفة أو التي تَعد بالفوز بمكافآت.

وشددت البنوك السعودية، على لسان أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية طلعت حافظ، على ضرورة عدم التجاوب مع هذه الرسائل التي تنطوي على محاولات للتحايل، داعية العملاء إلى الإبلاغ عنها بإعادة إرسالها إلى الرمز الموحد لكافة شركات الاتصالات على مستوى المملكة 330330.وفق “أخبار 24”.

كما شدد حافظ على أن البنوك لا تتواصل مع عملائها بتاتاً بطلب تحديث بياناتهم البنكية عبر الهاتف، وإنما تتبع في ذلك قنوات معتمدة وآمنه لدى البنك.

“البنوك السعودية” تجدد تحذيرها بعدم التجاوب مع رسائل التحايل عبر الجوال ووسائل التواصل

أخبار محلية
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