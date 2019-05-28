عروس البحر الأحمر تتزين لاستقبال ضيوفها في “موسم جدة” بعد العيد

تشهد مدينة جدة انطلاق “موسم جدة”، الذي يستهدف مختلف الفئات العمرية من العائلات والأفراد، خلال الفترة (8 يونيو – 18 يوليو) 2019م، حيث سيعزز مكانة مدينة جدة باعتبارها إحدى أهم الوجهات السياحية، بفضل موقعها المميز على ساحل البحر الأحمر وثقافاتها المتعددة.
ويعد موسم جدة أحد مواسم السعودية التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويهدف لإبراز الفرص التنموية وتسليط الضوء على المملكة كإحدى الدول السياحية الرائجة في العالم.
ويسعى موسم جدة إلى دعم قطاع الفعاليات والمناسبات وتشغيلها وإدارتها كواحدة من أهم الصناعات الحيوية التي تثري الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تعزيز جهود الدولة في التنمية المجتمعية عبر تمكين شباب الوطن، وتوفير فرص عمل للشركات المحلية الناشئة والمتوسطة وجذب الشركات العالمية إلى السوق السعودي.وفق “أخبار 24”.
وينتظر أن يعكس موسم جدة صورة الحياة المتوازنة في العاصمة التجارية للمملكة، ويعزز مساهمتها في القطاع السياحي الوطني، كما سيسلط الضوء على بحرها وفنها وأصالتها وتنوع ثقافاتها.