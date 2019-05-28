رصد مواطنون ومقيمون انتشار أسراب من الجراد أمس (الإثنين) في مدينة الرياض، حيث أظهرت مقاطع فيديو متداولة انتشار الجراد بأعداد كبيرة، فيما بدأت الجهات المختصة بأمانة المنطقة في التحرك للسيطرة على الأوضاع.
وترصد المقاطع المتداولة، أسراب الجراد تطير في أجواء أحياء شمال الرياض وبعضها يحط على المركبات والجدران وعلى الطرقات.
بدورها، تفاعلت أمانة منطقة الرياض مع شكاوى عدد من المواطنين، وأوضحت عبر حسابها في “تويتر” أنها تبلغت بالأمر ويجري العمل على حل المشكلة في أقرب وقت.
وكانت أسراب الجراد خلال الشهور الماضية اجتاحت عدداً من مناطق المملكة بينها المناطق الجنوبية، كما تأثر بها كلٌ من مكة والمدينة المنورة وبعض المناطق الأخرى.
وفق “أخبار 24”.