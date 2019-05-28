نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > تقديرا لتضحياتهم العظيمة.. “رئاسة الحرمين” تسيّر مياه زمزم للمرابطين في الحد الجنوبي
28/05/2019   4:44 م

تقديرا لتضحياتهم العظيمة.. “رئاسة الحرمين” تسيّر مياه زمزم للمرابطين في الحد الجنوبي

+ = -
703

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن تسيير كميات من مياه زمزم للمرابطين في الحد الجنوبي، وذلك انطلاقًا من مبدأ الدعم والمساندة للجنود البواسل.

وأوضحت الرئاسة أن تلك البادرة تأتي إهداءً وتقديرًا لجهود المرابطين، لتعزيز مكانتهم على ثغور وحدود البلاد المباركة، وتأكيداً على مكانتهم وإبرازا لجهود الدولة في حماية الوطن وأمنه والعناية بالمواطن وسلامته، وتعبيرًا عن الامتنان لما يقوم به مرابطو الحد الجنوبي.

وشددت على أن هذه المبادرة تعبر عن لمسة تقدير من منسوبي الرئاسة تجاه جنود المملكة على ما يقدمونه من تضحيات عظيمة للذود عن هذه البلاد المباركة والتي تحتضن أطهر المقدسات قبلة المسلمين ومهوى الأفئدة.وفق “أخبار 24”.

تقديرا لتضحياتهم العظيمة.. “رئاسة الحرمين” تسيّر مياه زمزم للمرابطين في الحد الجنوبي

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885045638.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.