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اخبار رياضية > المسعد: طموحي فوز الهلال بكأس العالم للأندية.. وسأسحب ترشحي في حال ترشح فهد بن نافل
28/05/2019   12:52 م

المسعد: طموحي فوز الهلال بكأس العالم للأندية.. وسأسحب ترشحي في حال ترشح فهد بن نافل

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أوضح فواز المسعد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السابق، والمترشح لرئاسة النادي مرة أخرى، أنه عاد في هذا الوقت لملء الفراغ الذي تركته استقالة الأمير محمد بن فيصل، وأن طموحه أن يحقق الهلال كأس العالم للأندية وليس المشاركة فقط.

وأضاف المسعد، أن ترشحه لرئاسة النادي مبدئي، وفي انتظار موافقة أعضاء هيئة الشرف والجمعية العمومية، وهناك تواصل مع أعضاء الشرف، والآن في انتظار صدور لائحة الجمعيات العمومية الجديدة من هيئة الرياضة.

وفيما أشاد المسعد في حديث لإذاعة “يو إف إم” بفترة رئاسة الأمير محمد بن فيصل وعبد الله الجربوع، مشيراً إلى أنه يتمنى أن يتقدم كل من لديه الإمكانية لرئاسة الهلال، مبيناً أنه سيسحب ترشحه في حال تقدم فهد بن نافل لرئاسة الهلال.وفق “أخبار 24”.

المسعد: طموحي فوز الهلال بكأس العالم للأندية.. وسأسحب ترشحي في حال ترشح فهد بن نافل

اخبار رياضية
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