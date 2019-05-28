المقهوي يغادر الأهلي ويفاضل بين الاتحاد والنصر

كشفت مصادر عن مغادرة لاعب خط الوسط حسين المقهوي أسوار ناديه الأهلي مع نهاية عقده الأحترافي الذي ينتهي أوائل شهر يونيو المقبل . وعدم وجود رغبة لدى اللاعب في تجديد عقده و بحثه عن تحدي جديد له بعد إنقضاء عقده الحالي الذي امتد لخمسة مواسم .
وتلقى المقهوي خلال الأسبوع الماضي عرضين الأول من نادي الاتحاد الغريم التلقيدي لنادي الأهلي الذي طلب وده بعرضًا ماديًا مغريا لارتداء شعار العميد لثلاثة مواسم ، فيما كان العرض الثاني من جانب بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين نادي النصر الذي قدم هو الأخر عرضًا يوازي العرض الاتحادي إضافة إلى مزايا مغريه لتحفيزه للتوقيع لمصلحة النادي العاصمي الذي ظهر أكثر جديًا رغبة منهم في تدعيم خط المنتصف في الموسم الرياضي القادم .
ولم يحدد بعد المقهوي وجهته للآن رغبة منه في دراستهما والتريث قبل اتخاذ قرار وجهته .
المقهوي صاحب 31 عامًا برز في ناديع الذي تدرج في فئاته السنية نادي العدالة قبل أن ينتقل في صيف 2010 إلى صفوف فريق الفتح ليحقق معه بطولتين الأولى الدوري السعودي للمحترفين 2012 – 2013 و كأس السوبر 2013 ، و في صيف 2014 انتقل لصفوف فريق الأهلي ليحقق معه أربعة بطولات كأس ولي العهد 2014 – 2015 ، الدوري السعودي للمحترفين 2015 – 2016 ، و كأس خادم الحرمين الشريفين 2016 ، وكأس السوبر 2016.وفق “اليوم”.