لؤي ناظر : لن يتم تجديد عقد أحمد عسيري وسيتم بيعه في حال وصول عرض رسمي بالصيف

كشف لؤي ناظر رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد،عدة نقاط بعد اجتماعه مع لجنة توثيق معلومات نادي الاتحاد.
و قال رئيس نادي الاتحاد “لؤي ناظر ” في تصريحات صحفية : “أن اجتماع مركز توثيق معلومات نادي الاتحاد اليوم سيكون مركز معلومات ضخم”.
و أضاف : “ناصر الشمراني لن يتم التجديد معه وسيرحل عن الفريق، ونعمل على تمديد التعاقد مع المدافع زياد المولد نظرًا لحاجة الفريق لجهوده الفترة القادمة”.وفق “أخبار 24”.
وأكمل:”لن نتعاقد مع اللاعبين الذين تم إعارتهم الموسم الماضي، وسنتعاقد مع لاعبين محليين بنفس فئة حمدان الشمراني بالتنسيق مع المدير الفني سييرا”.
وأردف رئيس الاتحاد:”تم الاجتماع مع وكيل أحمد عسيري، وتم الاتفاق على عدم تجديد تعاقده مع الفريق الذي سينتهي يناير القادم، وفي حال وصول أي عرض رسمي له خلال الميركاتو الحالي سنسمح له بالرحيل”.
و واختتم ” لؤي ناظر ” حديثه قائلاً :” لن نوقع مع محترفين أجانب حتى تتضح أمور إدارة النادي .. لكننا وضعنا لائحة بالأجانب مع سييرا ..مؤكدًا في نفس الوقت أن معسكر الاتحاد بالصيف سيكون في “بريطانيا “.