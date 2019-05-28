“مياه المدنية” تكشف تفاصيل العثور على جثـة عامل فلبيني بين أجزاء مضخة مياه بالعزيزية‎

عثرت فرق الدفاع المدني، على جثّة شخص يحمل الجنسية الفلبينية بين أجزاء مضخة مياه في حي العزيزية بالمدينة المنورة.
وأوضحت الإدارة العامة لخدمات المياه بالمدينة تفاصيل الواقعة، مؤكدةً أن بلاغاً وردها بوجود عطل طارئ في مضخة رقم (2) بخزان العزيزية، فتوجهت على الفور فرق الصيانة للتعامل معه، وأثناء سير العمل حدث انكسار في أحد خطوط الضخ الرئيسية، الأمر أدى إلى امتلاء غرفة المضخات بالمياه.
وأشارت إلى أنه تم إبلاغ الدفاع المدني بالحادث وحضرت فرقه على الفور لمباشرة العمل، ففوجئت بأحد أفراد فريق الصيانة محتجزًا في موقع المضخة وقد فارق الحياة غرقا، مبينة أنه يحمل الجنسية الفلبينية وعمره (41 عاما).وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أنه تم تسليم الحادث للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة، حسب الاختصاص.