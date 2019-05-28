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أخبار محلية > استشهاد ضابط في الحد الجنوبي بعدما أنقذ 14 رجل أمن من الغرق في السيول
28/05/2019   8:20 ص

استشهاد ضابط في الحد الجنوبي بعدما أنقذ 14 رجل أمن من الغرق في السيول

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استشهد ضابط برتبة نقيب، أول من أمس (الأحد)، بعدما تمكّن من إنقاذ 14 رجل أمن من السيول في مركز شني بالعارض في الحد الجنوبي.

وأوضح الرائد طايس الجبرين، ابن عم الشهيد النقيب عادل الجبرين، وفقاً لـ “عكاظ”، أن الشهيد أنقذ زملاءه في النقطة الأمنية بعدما وصل إليها، ووجد الموقع قد غمرته السيول، فأعطى الأمر لـ 14 من رجال الأمن للتحرك من الموقع الذي غمرته السيول نحو مكان مرتفع؛ حفاظاً على سلامتهم.

وبيّن أن الشهيد الجبرين دخل إلى وادٍ قريب من النقطة الأمنية، من أجل إنهاء المسح الميداني الأخير، بعدما اطمأن على سلامة زملائه، لكن السيل كان قوياً، فجرف الدورية الأمنية التي كان يستقلها، فانقلبت المركبة، وتم العثور عليه متوفّى غرقاً.

استشهاد ضابط في الحد الجنوبي بعدما أنقذ 14 رجل أمن من الغرق في السيول

أخبار محلية
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