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اخبار رياضية > مصادر: “السويلم” يعتزم الترشح لرئاسة النصر لمدة 4 سنوات
28/05/2019   8:19 ص

مصادر: “السويلم” يعتزم الترشح لرئاسة النصر لمدة 4 سنوات

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ذكرت مصادر أن رئيس نادي النصر المكلف سعود السويلم، قرر الترشح لتولي رئاسة النادي العاصمي؛ لمدة 4 سنوات.

وأوضحت المصادر، بحسب صحيفة “الرياضية”، أن السويلم شرع في تجهيز ملفه؛ للتقدم به بعد عقد الجمعية العمومية للنادي.

مصادر: “السويلم” يعتزم الترشح لرئاسة النصر لمدة 4 سنوات

اخبار رياضية
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