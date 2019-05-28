انعقاد اجتماع كبار الموظفين التحضيري لمؤتمر القمة الإسلامي في جدة

عُقد في مدينة جدة اجتماع كبار الموظفين التحضيري للدورة الـ14 لمؤتمر القمة الإسلامي.
وفي الجلسة الافتتاحية للاجتماع تسلم وكيل وزارة خارجية المملكة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، رئاسة الاجتماع التحضيري من مندوب تركيا رئيس الدورة السابقة الـ13 للقمة الإسلامية.
وتم خلال الاجتماع تدارس الوثائق الختامية لقمة مكة، واعتماد مشروعي جدول الأعمال وبرنامج العمل الخاصين باجتماع مجلس وزراء الخارجية التحضيري للدورة الـ14 لمؤتمر القمة الإسلامي.وفق “أخبار 24”.
ومن المقرر أن يعقد وزراء الخارجية اجتماعهم التحضيري للدورة الـ14 لمؤتمر القمة الإسلامي الأربعاء المقبل.