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أخبار محلية > بالفيديو.. تركي آل الشيخ يعلن عن مسابقة تحاكي الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة
28/05/2019   4:05 ص

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يعلن عن مسابقة تحاكي الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة

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أعلن رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، عن مسابقة جديدة من نوعها تحاكي رحلة هجرة الرسول محمد، صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة المنورة، يصاحبها العديد من الفعاليات والوقفات التاريخية للأثر النبوي خلال هذه الرحلة.

وأوضح آل الشيخ، من خلال حسابه على موقع “تويتر”، أن المسابقة ستكون لجميع المسلمين، وسيُعلن عن موعد التسجيل فيها وانطلاق فعالياتها، خلال أيام على موقع هيئة الترفيه.

ونشر آل الشيخ مقطع فيديو يوضح الفكرة العامة للمسابقة، التي تتمثل في عيش أحداث الهجرة النبوية، وخوض تجربة فريدة من نوعها لاقتفاء الأثر؛ حيث ستذاع المسابقة عبر قناة فضائية وعلى الإنترنت على مدار 24 ساعة؛ ليتمكن العالم كله من التفاعل معها، مع مراعاة التدابير الأمنية واحتياطات السلامة.وفق “أخبار 24”.

 

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يعلن عن مسابقة تحاكي الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة

أخبار محلية
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