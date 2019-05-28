نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > مصادر تؤكد الإطاحة بسارق إطارات سيارة في جدة
28/05/2019   4:04 ص

مصادر تؤكد الإطاحة بسارق إطارات سيارة في جدة

+ = -
677

ذكرت مصادر أن الأجهزة الأمنية بمدينة جدة، أطاحت بسارق إطارات سيارة، بعدما جرى تداول مقطع فيديو أظهر ارتكابه جريمة السرقة في حي الصفا.

وقالت المصادر إن الدوريات السرية تمكنت من الإطاحة بالجاني، وتبيّن أن له سوابق عديدة في سرقة الإطارات والمركبات، بحسب “سبق”.

يُشار إلى أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كانوا قد تداولوا مقطع فيديو، التقطته كاميرا مراقبة أحد المحلات التجارية بشارع أم القرى بحي الصفا في جدة السبت الماضي، لواقعة سرقة إطار مركبة متوقفة بالشارع؛ حيث قام السارق بفك الإطار وسرقته وترك السيارة على “قالب طوب”، قبل أن يلوذ بالفرار.

مصادر تؤكد الإطاحة بسارق إطارات سيارة في جدة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885045569.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.