مصادر تؤكد الإطاحة بسارق إطارات سيارة في جدة

ذكرت مصادر أن الأجهزة الأمنية بمدينة جدة، أطاحت بسارق إطارات سيارة، بعدما جرى تداول مقطع فيديو أظهر ارتكابه جريمة السرقة في حي الصفا.
وقالت المصادر إن الدوريات السرية تمكنت من الإطاحة بالجاني، وتبيّن أن له سوابق عديدة في سرقة الإطارات والمركبات، بحسب “سبق”.
يُشار إلى أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كانوا قد تداولوا مقطع فيديو، التقطته كاميرا مراقبة أحد المحلات التجارية بشارع أم القرى بحي الصفا في جدة السبت الماضي، لواقعة سرقة إطار مركبة متوقفة بالشارع؛ حيث قام السارق بفك الإطار وسرقته وترك السيارة على “قالب طوب”، قبل أن يلوذ بالفرار.