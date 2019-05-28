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28/05/2019   3:59 ص

بالفيديو.. كيف تنقل بياناتك من الآيفون إلى جهازك الأندرويد؟

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قدمت شركة الاتصالات السعودية فيديو توضيحياً لكيفية نقل البيانات من الأجهزة العاملة بنظام “IOS” إلى الأجهزة العاملة بنظام أندرويد.

وأبان الفيديو أن أولى الخطوات هي تحميل تطبيق “جوجل درايف” من “آبل ستور” وتسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل الخاص بالمستخدم أو إنشاء حساب جديد، ثم اختيار القائمة والإعدادات والنسخ الاحتياطي.

وأوضح أنه بعد إتمام عملية النسخ الاحتياطي، يمكن الدخول بنفس الحساب من جهاز أندرويد وستكون كافة الملفات محفوظة عليه.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. كيف تنقل بياناتك من الآيفون إلى جهازك الأندرويد؟

مال وأعمال
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