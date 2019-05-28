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أخبار محلية > وزير التعليم يُعلن تمديد التقديم على الوظائف التعليمية حتى 27 رمضان
28/05/2019   4:00 ص

وزير التعليم يُعلن تمديد التقديم على الوظائف التعليمية حتى 27 رمضان

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أعلن الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم عن تمديد فترة التقديم على الوظائف التعليمية إلى الساعة الرابعة عصراً من يوم السبت القادم الموافق 27-9-1440هـ، بدلاً من الموعد السابق والمحدد بالرابعة عصراً يوم الثلاثاء 23-9-1440هـ.
وأوضح أن التمديد جاء استجابةً لطلب المتقدمين والمتقدمات لشغل الوظائف، ولمنحهم مزيداً من الوقت، متمنياً للجميع التوفيق.

يُذكر أن التعليم أعلنت عن توافر 10456 وظيفة تعليمية شاغرة، وحاجتها إلى شغلها بمواطنين ومواطنات مؤهلين، للعام الدراسي المقبل، منها 4953 وظيفة للرجال و5503 للنساء، من حاملي البكالوريوس المجتازين لاختبار كفايات العام والتخصص.وفق “أخبار 24”.

وزير التعليم يُعلن تمديد التقديم على الوظائف التعليمية حتى 27 رمضان

أخبار محلية
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