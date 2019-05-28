فرق خاصة لمكافحة قص الشعر وحجز الأماكن داخل المسجد الحرام

تعمل إدارة معالجة الظواهر السلبية بالحرم المكي على منع الظواهر السلبية، ومن أبرزها قص الشعر وحجز الأماكن بالمسجد الحرام، بالتعاون مع الجهات الأمنية في قيادة أمن المسجد الحرام.
وأكد مدير الإدارة طارق المالكي أن إدارة معالجة الظواهر السلبية كوّنت 16 فرقة للحد من قص الشعر و10 فرق للحد من حجز الأماكن داخل المسجد الحرام، تعمل على مدار 24 ساعة لمنعها والقضاء عليها، للحفاظ على صحة وسلامة المعتمرين.
وتقوم الفرق المكلفة بمصادرة الأدوات المخالفة كالتي تُستخدم في قص الشعر داخل المسجد الحرام، أو التي توضع لحجز الأماكن لآخرين لحين وصولهم، وتحويل الحالات إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.وفق “أخبار 24”.