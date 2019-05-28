نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > فرق خاصة لمكافحة قص الشعر وحجز الأماكن داخل المسجد الحرام
28/05/2019   3:58 ص

فرق خاصة لمكافحة قص الشعر وحجز الأماكن داخل المسجد الحرام

+ = -
677

تعمل إدارة معالجة الظواهر السلبية بالحرم المكي على منع الظواهر السلبية، ومن أبرزها قص الشعر وحجز الأماكن بالمسجد الحرام، بالتعاون مع الجهات الأمنية في قيادة أمن المسجد الحرام.

وأكد مدير الإدارة طارق المالكي أن إدارة معالجة الظواهر السلبية كوّنت 16 فرقة للحد من قص الشعر و10 فرق للحد من حجز الأماكن داخل المسجد الحرام، تعمل على مدار 24 ساعة لمنعها والقضاء عليها، للحفاظ على صحة وسلامة المعتمرين.

وتقوم الفرق المكلفة بمصادرة الأدوات المخالفة كالتي تُستخدم في قص الشعر داخل المسجد الحرام، أو التي توضع لحجز الأماكن لآخرين لحين وصولهم، وتحويل الحالات إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.وفق “أخبار 24”.

فرق خاصة لمكافحة قص الشعر وحجز الأماكن داخل المسجد الحرام

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885045552.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.