بالخرج : أسعدهم تسعد بصحبة النبي صلى الله عليه و سلم

استمراراً للبرامج الرمضانية التي تقيمها الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) والتي منها برنامج الإفطار لأسر الجمعية خلال هذا الشهر الكريم و التي تهدف لزيادة روابط الأخوة بين أسر الجمعية والعاملين بها، أقام فرع الجمعية بمحافظتي الخرج و الدلم برنامج الإفطار الرمضاني لهذا العام بقاعة الفرسان بمحافظة الخرج، و الذي أقيم برعاية كريمة من مالك القاعة الشيخ/ حمد بن سعد آل عمار الدوسري و بعض الجهات الأخرى -مطعم النخلة- أسواق زاد و بعض أهل الخير من المحسنين أقيم برنامج الأفطار الرمضاني لأسر إنسان يوم الأثنين ٢٢ رمضان لعام ١٤٤٠هـ ح
حيث قدمت وجبتي الإفطار والعشاء لأسر الجمعية، و كان حفل الإفطار على شرف بعض كبار الداعمات و الكافلات لفرع الجمعية ، و قد استمر البرنامج من الساعة الخامسة عصراً و حتى الساعة الثامنة مساءً ، وتم تقديم بعض البرامج الترفيهية للأيتام من الجنسين، و قد بلغ عدد المستفيدين من البرنامج مئتي يتيم و يتيمة و أرملة من أبناء و فتيات الجمعية تقريباً.
و قد كان البرنامج برعاية إعلامية كريمة من الإعلامي الأستاذ/ فهد بن عبدالله الموسى و الإعلامي الأستاذ / سعود بن عبدالله الضحوك -صحيفة الخرج اليوم، و ذلك استمراراً لدعمهما المتواصل للجمعية و أنشطتها.
و قدم الأيتام وأسرهم شكرهم بعد شكر الله
تعالى لإخوانهم العاملين بالفرع و لهجوا بالدعاء لكل من ساهم في هذا البرنامج و لكل من دعم هذه الجمعية المباركة ، سائلين الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وصالح أعمالهم .
و بهذه المناسبة يسر إدارة الفرع أن تتقدم بشكرها و إمنتنانها للأستاذين الكريمين فهد الموسى و سعود الضحوك على تغطيتهما الإعلامية الرائعة للبرنامج و لكل من ساهم في تقديم دعم مادي أو منعوي لدعم الجمعية.
فبدعمكم يستمر العطاء