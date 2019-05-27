مصادر تنفي ارتداء امرأة إحراماً أثناء الطواف.. وتوضح ملابسات الفيديو المتداول

نفت مصادر صحة المعلومات حول مقطع فيديو جرى تداوله خلال اليومين الماضيين، قال متناقلوه إنه لسيدة ترتدي إحراماً أثناء الطواف داخل المسجد الحرام.
وأوضحت المصادر أن أفراد القوات الخاصة لأمن المسجد الحرام اشتبهوا في المعتمر مساء أمس الأول السبت، بسبب طول شعره وملامحه، لكن بعد الكشف عن هويته والتحقق من الأمر اتضح أنه رجل في العقد الخامس من العمر، ومن جنسية آسيوية.
وكان متناقلو المقطع ذكروا أن من ظهر في الفيديو امرأة من جنسية هندية وربما لا تعرف الكثير عن مناسك الحج فارتدت الإحرام مثل الرجال.وفق “أخبار 24”.