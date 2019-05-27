بعد فيديو تشققات نفق الفيصلية.. أمانة نجران: لن نتساهل مع أي مقاول مقصر

أكد أمين منطقة نجران المهندس حمد عيبان أنه لن يتساهل مع أي مقاول يتم رصد تقصير أو مشروع ينفذه وفق المواصفات والمقاييس المعتمدة، وذلك على خلفية انهيار جزء من الطبقة الأسفلتية لمشروع نفق الفيصلية الجاري تنفيذه.
وأوضح عيبان أن قيمة العقد هي 50 مليونا و545 ألف ريال، والإنجاز 89%، ولدى الأمانة مكاتب استشارية متخصصة في مراقبة مثل هذه المشاريع الإستراتيجية، تشرف على هذه الأعمال وتتابع تنفيذها وتتسلم المشروع بموجب تقارير وإجراء الاختبارات اللازمة، وترفع تقارير أسبوعية وشهرية بالتعاون مع جهاز الإشراف بالأمانة.
وأصدرت أمانة المنطقة بيانا حول الأضرار التي تسببت فيها مياه الأمطار على نفق الفيصلية، بأن المشروع ما زال تحت التنفيذ وفي عهدة المقاول المنفذ، الشركة الصينية، وأن عدم اكتمال نظام تصريف السيول في النفق وهطول الأمطار المتكررة والكثيفة جعلا مواسير نقل المياه مملوءة بالسيول والمطر دون تصريف، ما أدى إلى تسرب نسبي منها للتربة المجاورة.وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن عدم اكتمال أعمال الأسفلت والأرصفة، أدى إلى تخلل مياه المطر وحدوث تجويفات «كهوف» أسفل سطح الأسفلت القائم إلى هبوط في طريق الخدمة دون الإخلال بالجسم الخرساني للنفق، وأن المواسير هي لنقل المياه وليست لتخزينها فترات طويلة دون تصريف.
#نجران_الان
نلاحظ تشقُّقات وتصدعات في نفق #الفيصلية الذي لم يتم إفتتاحه .
لكن الله أراد الفضيحة لمثل هذه الشركات لمعرفة صدق النوايا في تنفيذ مشاريعها .. pic.twitter.com/bMC3nDzQj9
— فايز حوكاش (@Fayz_Hwkash) ٢٣ مايو ٢٠١٩