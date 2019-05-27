نشر الفنان فايز المالكي عدة مقاطع فيديو وثق خلالها زيارته للحد الجنوبي ولقاءه عدداً من الجنود المرابطين، ونقل جانبا من حياتهم اليومية في الذود عن حدود الوطن.
وأظهرت المقاطع ارتفاع معنويات الجنود سيطرتهم على الأمور بشكل جيد، وسعادتهم بأن تولوا مهمة الدفاع عن أرض الحرمين، كما أظهرت المقاطع جانباً من حياتهم اليومية، أثناء تناولهم الإفطار، وأثناء تعاملهم مع الأسلحة والذخيرة وإطلاق طلقات المدفعية باتجاه الحـوثيين.
وكان من بين المقاطع اللافتة أحد الجنود الذي كان منشغلا بمراقبة الحدود ثم تفاجأ بالمالكي بجواره، حيث رحّب به بحرارة.
وأكد الجنود أنهم لا ينقصهم شيء ولا يحتاجون سوى الدعاء، لا سيما في هذه الأيام المباركة من رمضان، في حين أكد المالكي أن ما رآه من عزيمة وإيمان ووفاء للوطن شيء يثلج الصدر.
ولم ينسَ الملكي تقديم الشكر لكلٍ من وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر على تسهيل مهمته، وقائد قوة 5050 المشرف العام على قوات الحرس الوطني الأمير نايف بن ماجد بن سعود على كرم الضيافة والاستقبال.
#ابطال_الحد
فقط يحتاجون دعاكم
اللهم انصرهم وسدد رميهم pic.twitter.com/3IiqWYKPnD
— فايز المالكي (@fayez_malki) ٢٦ مايو ٢٠١٩
اسأل الله ان يسدد رميكم
وينصركم #ابطال_الحد pic.twitter.com/OMU9l42c04
— فايز المالكي (@fayez_malki) ٢٦ مايو ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.