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اخبار رياضية > تغريدة “أبو تريكة” عن الزمالك تثير الانقسام في جماهير الأهلي المصري
27/05/2019   10:47 م

تغريدة “أبو تريكة” عن الزمالك تثير الانقسام في جماهير الأهلي المصري

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أثار محمد ابوتريكة لاعب فريق الأهلي المصري السابق الجدل بعد أن نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر يقدم فيها التهنئة لفريق الزمالك بعد فوزه ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وكتب تريكة عبر صفحته : مبروك لنادي الزمالك وجماهيره بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية فى لقاء صعب أمام فريق نهضة بركان المغربي القوي .

وتابع: فى الاخير البطل مصري وعربي الف مبروك للجميع!

وانقسمت جماهير الأهلي حول هذه التغريدة حيث رآها البعض مجاملة “مرفوضة” للمنافس التقليدي ، فيما أكد البعض الأخر أنها تمثل الروح الرياضية بين المتنافسين.وفق “المرصد”.

 

تغريدة “أبو تريكة” عن الزمالك تثير الانقسام في جماهير الأهلي المصري

اخبار رياضية
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