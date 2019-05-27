تفاعل مغربي وابتهاج بعودة حمدالله إلى المنتخب

تفاعلت وسائل الإعلام المغربية، يوم الإثنين، مع خبر استدعاء عبد الرزاق حمد الله إلى قائمة المنتخب المغربي من جديد، بعد فترة طويلة من الغياب خلال المباريات السابقة.
ونقلت صحيفة “هيسبريس” المغربية، قرار الفرنسي هيرفي رونار بعودة حمد الله لاعب النصر إلى المنتخب، ليقود هجوم أسود الأطلس خلال منافسات كأس أمم أفريقيا 2019.
وعبر الجمهور المغربي عن سعادته الكبيرة بعودة حمد الله، حيث تركزت معظم التعليقات على أحقية هداف الدوري السعودي للمحترفين في قيادة هجوم بلاده بالكان.
كذلك وضعت صفحة “مرصد المحترفين المغاربة” عبر “فيسبوك” خبر عودة حمد الله، مع توقعاته بلعبه أساسياً في تشكيلة المغرب خلال البطولة الأفريقية.وفق “الرياضية”.
واهتمت صحيفة “المنتخب” المغربية بقرار استدعاء حمد الله، لتؤكد بأن جمهور النصر السعودي رحب كثيراً بالخبر خصوصاً بعد مستواه الكبير هذا الموسم وقيادته الفريق إلى لقب الدوري.