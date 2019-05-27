جروس يترك الزمالك ومرتضى منصور يهاجمه

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، يوم الأحد، أن السويسري كريستيان جروس لن يستمر كمدير فني لنادي الزمالك خلال الموسم القادم، رغم نجاحه في قيادة الفريق الأبيض إلى تحقيق بطولة الكونفدرالية الأفريقية.
وقال منصور في تصريحات تليفزيونية عبر قناة “تايم سبورت”: “جروس لا يركز أبداً مع الزمالك، نصحت اللاعبين بعدم التركيز مع تعليماته، وأؤكد بأن قصته مع الفريق انتهت بعد الفوز بالبطولة”.
وصرح جروس في المقابل أن عقده مع الزمالك ينتهي خلال الشهر القادم، مشيراً إلى أنه يهدي هذه البطولة إلى جماهير النادي ومجلس الإدارة بقيادة مرتضى منصور، رغم وجود اختلافات كبيرة في وجهات النظر بين الثنائي.وفق “الرياضية”.
الجدير بالذكر أن الخلافات مستمرة بين المدرب ورئيس النادي منذ فترة طويلة، ليسدل مرتضى منصور الستار على هذه الأزمة بعد قوله بأن هذه البطولة هي الأخيرة لجروس مع الزمالك.