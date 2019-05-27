الذايدي : لأول مرة يحدث مثل هذا الوضع في تاريخ الهلال!

وجه الكاتب الرياضي محمد الذايدي رسالة عاجلة إلى من يهمه الأمر حول الأوضاع الحالية في نادي الهلال.
وكتب الذايدي عبر صفحته الرسمية على تويتر : إلى من يهمه الأمر ..لأول مرة يحدث مثل هذا الوضع في تاريخ الهلال منذ تأسيسه .. بدون رئيس بدون مدرب بدون مدير كرة ..
وتابع: أعضاء الشرف لا دور واضح لهم فيما يحدث للهلال ومستقبله.
وأضاف الذايدي: للتذكير الهلال واجهة كرة القدم السعودية وزعيم أكبر قارة في العالم ونادي القرن فيها ويمتلك أكبر شعبية جماهيرية.. شكرا. وفق “المرصد”.
إلى من يهمه الأمر
لأول مرة يحدث مثل هذا الوضع في تاريخ الهلال منذ تأسيسه !
بدون رئيس
بدون مدرب
بدون مدير كرة
أعضاء الشرف لا دور واضح لهم فيما يحدث للهلال ومستقبله
للتذكير
الهلال واجهة كرة القدم السعودية وزعيم أكبر قارة في العالم ونادي القرن فيها ويمتلك أكبر شعبية جماهيرية
شكرا
— محمد الذايدي (@malthaidy) May 26, 2019