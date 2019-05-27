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اخبار رياضية > الذايدي : لأول مرة يحدث مثل هذا الوضع في تاريخ الهلال!
27/05/2019   10:44 م

الذايدي : لأول مرة يحدث مثل هذا الوضع في تاريخ الهلال!

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وجه الكاتب الرياضي محمد الذايدي رسالة عاجلة إلى من يهمه الأمر حول الأوضاع الحالية في نادي الهلال.

وكتب الذايدي عبر صفحته الرسمية على تويتر : إلى من يهمه الأمر ..لأول مرة يحدث مثل هذا الوضع في تاريخ الهلال منذ تأسيسه .. بدون رئيس بدون مدرب بدون مدير كرة ..

وتابع: أعضاء الشرف لا دور واضح لهم فيما يحدث للهلال ومستقبله.

وأضاف الذايدي: للتذكير الهلال واجهة كرة القدم السعودية وزعيم أكبر قارة في العالم ونادي القرن فيها ويمتلك أكبر شعبية جماهيرية.. شكرا. وفق “المرصد”.

الذايدي : لأول مرة يحدث مثل هذا الوضع في تاريخ الهلال!

اخبار رياضية
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