نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بعد بلاغٍ من وافد وقت الإفطار.. مطاردة تنتهي بتحرير طفلة من خاطفها خلال نصف ساعة بحائل
27/05/2019   8:30 م

بعد بلاغٍ من وافد وقت الإفطار.. مطاردة تنتهي بتحرير طفلة من خاطفها خلال نصف ساعة بحائل

+ = -
1275

أحبط رجال دوريات الأمن بحائل خلال فترة لم تتجاوز نصف الساعة من تلقي البلاغ، عملية اختطاف طفلة سعودية عمرها 8 سنوات قام بها مواطن، من أمام منزلها في حي الوسيطاء وقت الإفطار.

وتلقت الدوريات بلاغًا من مقيم عربي باشتباهه باختطاف طفلة من أمام منزل ذويها، بعد توقف سيارة فجأة وترجّل سائقها ليمسك بالطفلة ويجبرها على ركوب سيارته رغم مقاومتها، وبمعرفة أوصاف السيارة وسائقها سارعت دوريات الأمن بالبحث.

وبالفعل رُصدت السيارة تسير بسرعة عالية، وفقًا لـ”سبق”، على الدائري الغربي في حائل ويظهر على سائقها كثرة الحركة، وبدا أنه السائق والسيارة المبلغ عنهما، وبالاقتراب اتضح وجود طفلة في المقعد الخلفي.

وقامت الدوريات بمتابعة السائق، وبتضييق الخناق عليه على طريق “حائل – بقعاء” تمكنت من السيطرة عليه، وقام 4 من رجال دوريات الأمن بالقبض على السائق المواطن وحرروا الطفلة.

بعد بلاغٍ من وافد وقت الإفطار.. مطاردة تنتهي بتحرير طفلة من خاطفها خلال نصف ساعة بحائل

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885045488.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.