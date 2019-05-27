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أخبار محلية > بالفيديو.. طفل يؤدي التحية العسكرية لرجل أمن في الحرم المكي.. والأخير يقبل يده
27/05/2019   8:28 م

بالفيديو.. طفل يؤدي التحية العسكرية لرجل أمن في الحرم المكي.. والأخير يقبل يده

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تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مميزاً لطفل يؤدي التحية لضابطين فور مشاهدتهما أمامه.

وأظهر المقطع الطفل يؤدي التحية العسكرية لضابطين أحدهما برتبة اللواء فور مشاهدتهما في الساحات الخارجية للحرم، فيما قام اللواء بتقبيل يد الطفل.

وتركزت تعليقات متداولي المقطع على ما يعكسه من أخلاق رجال الأمن، حيث قال أحدهم: “مقطع جميل جدا إن دل يدل على أخلاق قوات أمننا الله يحفظهم”، فيما قال آخر “ماشاء الله تبارك الله ونعم الاخلاق والرقي في التعامل من تواضع لله رفعه”، وقال ثالث: “ليس بغريب فهذه هي أخلاق رجال أمننا التي تعودنا عليها.وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. طفل يؤدي التحية العسكرية لرجل أمن في الحرم المكي.. والأخير يقبل يده

أخبار محلية
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