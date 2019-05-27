“إمارة الرياض” تعلق على ما تدوول بشأن الرفع للابن على الوظيفة بدلًا عن والده بتقاعده أو تنازله له

علّقت إمارة منطقة الرياض على ما تدوول في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعميم أشير فيه إلى كثرة ما يرد من المحافظات والمراكز التابعة بطلب تعيين الأبناء مكان الآباء عند تقاعدهم أو تنازل الأب للابن عن الوظيفة.
وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض، علوش بن فارس بن بادي، بأن المقصود بما ذُكر في التعميم المشار إليه هو جميع الوظائف ما عدا وظائف رؤساء المراكز .
وكان وكيل إمارة منطقة الرياض، الدكتور فيصل السديري، قد وجّه المحافظين ورؤساء المراكز بالالتزام بتوجيهات أمير منطقة الرياض بعدم الرفع للابن على الوظيفة بدلًا عن والده سواء بتقاعده أو تنازله له.
يُذكر أن توجيه أمير منطقة الرياض تضمّن أن هذه الوظائف ليست بالتوارث، وإنما هي متاحة عند شغورها للأفضل والأجدر وبما يخدم العمل وفقًا لأنظمة وزارة الخدمة المدنية.وفق “أخبار 24”.