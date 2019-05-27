أعلن طيار من الإكوادور، يعمل في شركة “نسما للطيران”، اعتناقه الدين الإسلامي في حائل، وذلك وفق مقطع فيديو نشره أحد موظفي الشركة عبر حسابه في “تويتر”.
ويظهر الفيديو لحظة إعلان الطيار “سيرو تشاكون” إسلامه، حيث كان أحد الأشخاص يقوم بتلقنيه الشهادتين باللغتين العربية والإنجليزية.
وظهر أيضا في الفيديو الطيار البرازيلي “عمر أمارو”، والذي كان قد أعلن إسلامه في وقت سابق.
وذكرت مصادر أن “تشاكون” تأثر بهدية قدمها له مكتب الدعوة والإرشاد لتوعية الجاليات بجنوب حائل ضمن مبادرة “برنامج هدية عالم” قبل أسابيع قليلة، وأكد حينها أنها ستكون البداية له.
وفق “أخبار 24”.