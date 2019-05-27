تنبيهات متقدمة تحذر من هطول أمطار ورياح سطحية نشطة على مكة والرياض ونجران

أطلق النظام الآلي للرصد المبكر بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم (الإثنين)، تنبيهاً متقدماً حذر فيه من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، ما يؤدي لتدني مستوى الرؤية الأفقية في منطقة مكة المكرمة.
وأوضح النظام أن الحالة الجوية المذكورة تحدث بين الساعة الواحدة ظهراً والـ9 مساء اليوم، على محافظات ومراكز: “أضم، الجموم، الخرمة، الطائف، الكامل، خليص، مكة المكرمة، وميسان”.
كما أطلق النظام إنذاراً مبكراً بتوقعات بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران، ما يؤدي لتدني مستوى الرؤية الأفقية، بمحافظات بدر الجنوب، وحبونا، ونجران، وذلك اعتباراً من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.وفق “أخبار 24”.
وفي الرياض، حذر الإنذار المبكر من سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح الصحية وتدن في مدى الرؤية، على محافظات السليل وعفيف ووادي الدواسر، وذلك بدءاً من الساعة الواحدة ظهراً حتى الـ8 مساءً.